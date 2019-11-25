Верховный суд отказал в пересмотре приговора организатору убийства владельца киевского ТЦ 4Room

Верховный суд отказал в пересмотре дела об убийстве владельца ТЦ 4Room

https://racurs.ua/n129924-verhovnyy-sud-otkazal-v-peresmotre-prigovora-organizatoru-ubiystva-vladelca-kievskogo-tc-4room.html

Ракурс

Верховный суд отказал в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам осужденному за организацию умышленного убийства владельца киевского мебельного торгового центра 4Room и двух его охранников.

Соответствующее решение приняла Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Резонансное убийство владельца 4Room активиста курдской общины Украины Шабаба Алояна произошло еще в октябре 2009 года. Расследование этого преступления длилось три года.

В ноябре 2012 года Киево-Святошинский районный суд приговорил к пожизненному заключению с конфискацией всего принадлежащего ему имущества заказчика убийства Мираба Суслова и киллера Давида Батикьяна.

22 апреля 2013 года Апелляционный суд Киевской области оставил этот приговор в силе.

13 февраля 2014 года Коллегия судей Высшего специализированного суда Украины (ВССУ) оставила в силе этот приговор, после рассмотрения кассации на решение судов предыдущей инстанции.

Киевский апелляционный суд 11 октября 2018 года постановил вернуть заявление Суслова

по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Апелляционного суда Киевской области от 2013 года.

Кассационную жалобу на это решение суда Верховный суд оставил без удовлетворения.

Полный текст соответствующего постановления суда будет объявлен 2 декабря 2019 года в 13.00.

Напомним, Верховный суд недавно признал законным выдворение из Украины экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, которое произошло зимой 2018 года.