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Новая технология позволит выявлять 13 видов рака

Новая технология анализа крови позволит за несколько часов выявлять рак на ранних стадиях

25 ноя 2019, 18:14
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Разработанная японскими учеными технология анализа крови позволит выявлять 13 видов рака за несколько часов еще на ранних стадиях заболевания.

По словам разработчиков, точность этой методики составляет 99%, сообщает телеканал NHK.

В рамках этого теста подсчитывается количество молекул микро-РНК, которые выделяют раковые клетки.

Соответствующий анализ крови осуществляется с помощью компактного устройства. Разработчики надеются, что их изобретение позволит снизить стоимость обследований на выявление онкологических заболеваний.

В течение следующих нескольких лет ученые будут проводить дальнейшие испытания с целью коммерциализации этой технологии.

В разработке нового метода выявления рака участвовали ученые из Токийского медицинского университета и Национального онкологического центра Японии вместе со специалистами компании Toshiba.

Напомним, недавно испанские ученые обнаружили молекулу, которая регулирует развитие рака.


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