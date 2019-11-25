Транзит газа: Украина направила «Газпрому» два проекта договоров

«Газпрому» направлены два проекта договоров по транспортировке газа, фото: «Главком»

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Украина направила «Газпрому» два проекта договоров по транспортировке газа.

Об этом сегодня заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, сообщает агентство «Укринформ».

По словам Оржеля, если соответствующий договор удастся подписать, цены на газ могут быть «исторически самыми дешевыми».

Оржель отметил, что «Газпрому» принадлежит очень большое количество газа в европейских хранилищах, что может стать причиной для спекуляций по цене на фоне возможной остановки транзита. В то же время Украина находится в активном диалоге с европейскими партнерами, чтобы обеспечить подписание этого контракта.

Оржель подчеркнул, что эти переговоры связаны с процессом осуществления анбандлинга «Нафтогаза» (отделение оператора газотранспортной системы от «Нафтогаза»).

Министр отметил, что процесс анбандлинга идет по графику, в частности, в пятницу была получена предварительная сертификация в украинского регулятора. По его мнению, до 26 декабря Украина будет иметь полностью сертифицированного оператора.

Контракт по транзиту российского газа по территории Украины завершается 31 декабря 2019 года.

Напомним, «Газпром» недавно предложил Украине соглашение о транзите газа сроком на один год. Украина на переговорах пытается подписать с Россией долгосрочный контракт на 10 лет.