Дело Гандзюк: залог Мангеру уменьшен вдвое

Владислав Мангер. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n129918-delo-gandzuk-zalog-mangeru-umenshen-vdvoe.html

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Дело Гандзюк продолжает рассматриваться в Шевченковском районном суде Киева. Адвокаты главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, который обвиняется в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, заявили, что суд принял во внимание ходатайство защиты и снизил сумму залога за их подопечного до 1 млн 152 тыс. грн.

Адвокат Дмитрий Ильченко добавил, что изначально сумма залога составляла 2 млн 502 тыс. грн, поэтому оставшаяся сумма в размере 1 млн 350 тыс. грн будет в автоматическом режиме возвращена адвокатам, сообщает «РБК-Украина».

Адвокаты инициировали уменьшение суммы залога в связи с переквалификацией подозрения Мангеру. Если ранее главе Херсонского облсовета грозило пожизненное заключение, то сейчас максимальный срок лишения свободы может быть 10 лет.

Ильченко уточнил, что рассмотрение дела против Мангера приостановлено судом на время розыска криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), который может быть причастен к нападению на Гандзюк.

Напомним, что уже больше года прошло с момента смерти Гандзюк, но заказчики нападения на активистку так до сих пор и не установлены. Как известно, Гандзюк 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. После серии операций Гандзюк умерла в больнице 4 ноября 2018 года. 11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было выдвинуто подозрение в организации нападения на Гандзюк.