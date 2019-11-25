Справа Гандзюк: заставу Мангеру зменшено вдвічі

Владислав Мангер. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n129918-sprava-gandzuk-zastavu-mangeru-zmensheno-vdvichi.html

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Справа Гандзюк продовжує розглядатися у Шевченківському районному суді Києва. Адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера, який звинувачується в замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк, заявили, що суд взяв до уваги клопотання захисту і знизив суму застави за їх підопічного до 1 млн 152 тис. грн.

Адвокат Дмитро Ільченко додав, що спочатку сума застави становила 2 млн 502 тис. грн, тому сума, яка залишилася в розмірі 1 млн 350 тис. грн буде в автоматичному режимі повернута адвокатам, повідомляє «РБК-Україна».

Адвокати ініціювали зменшення суми застави у зв’язку з перекваліфікацією підозри Мангеру. Якщо раніше голові Херсонської облради загрожувало довічне ув’язнення, то зараз максимальний термін позбавлення волі може бути 10 років.

Ільченко уточнив, що розгляд справи проти Мангера призупинено судом на час розшуку кримінального авторитету Олексія Левіна (Москаленко), який може бути причетний до нападу на Гандзюк.

Нагадаємо, що вже більше року минуло з моменту смерті Гандзюк, але замовники нападу на активістку так і не встановлені. Як відомо, Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля її будинку в Херсоні. Після серії операцій Гандзюк померла у лікарні 4 листопада 2018 року. 11 лютого 2019 року голові Херсонської облради Владиславу Мангеру було висунуто підозру в організації нападу на Гандзюк.