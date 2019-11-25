На Канарах побудують 30-метровий телескоп. Фото: Обсерваторія

https://racurs.ua/ua/n129901-na-kanarah-pobuduut-30-metrovyy-teleskop.html

Ракурс

Телескоп для вивчення космосу з’явиться на території Канарських островів. Хоча раніше його планували будувати на Гаваях.

30-метровий оптичний прилад стане одним з перспективних наземних астрономічних інструментів нового покоління. Спочатку його планували побудувати на Гавайських островах, на вершині вулкана Мауна-Кеа, але згодом рішення про місце будівництва було змінено, передає Associated Press.

Вершина вулкана Мауна-Кеа вважається однією з найкращих точок для проведення астрономічних спостережень. Але місцеві жителі розгорнули активну кампанію проти зведення на цьому місці телескопа.

Видання відзначає, що незважаючи на протести, біля підніжжя гори вже знаходиться кілька великих оптичних пристроїв, що належать обсерваторії Кека.

В якості запасного майданчика для будівництва телескопа Канарського інституту астрофізики були Канарські острови. Там також знаходиться декілька великих обсерваторій.

На даний момент керівництво інституту вже оформило всі документи. Адміністрація муніципалітету Пунтагорда погодилася на будівництво телескопа на острові Пальма.

Попередньо на території майбутнього майданчика для будівництва були проведені експертизи, які показали потенційний вплив телескопа на навколишнє середовище.

Нагадаємо, що минулого тижня телескоп TESS допоміг вченим з Угорщини та США зафіксувати карликові планети 2015 BP519 (21,5) і об'єкт 2015 BM518 (21,6). З’ясувалося, що зображення всіх трьох об'єктів розмиті, але їх можна розпізнати.