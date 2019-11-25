На Канарах построят 30-метровый телескоп. Фото: Обсерватория

https://racurs.ua/n129901-na-kanarah-postroyat-30-metrovyy-teleskop.html

Ракурс

Телескоп для изучения космоса появится на территории Канарских островов. Хотя ранее его планировали строить на Гавайях.

30-метровый оптический прибор станет одним из перспективных наземных астрономических инструментов нового поколения. Изначально его планировали построить на Гавайских островах, на вершине вулкана Мауна-Кеа, но впоследствии решение о месте строительства изменили, передает Associated Press.

Вершина вулкана Мауна-Кеа считается одной из наилучших точек для проведения астрономических наблюдений. Но местные жители развернули активную кампанию против строительства на этом месте телескопа.

Издание отмечает, что несмотря на протесты, у подножия горы уже находится несколько крупных оптических устройств, принадлежащих обсерватории Кека.

В качестве запасной площадки для строительства телескопа Канарского института астрофизики были Канарские острова. Там также находится несколько крупных обсерваторий.

На данный момент руководство института уже оформило все разрешительные документы. Администрации муниципалитета Пунтагорда согласилась на строительство телескопа на острове Пальма.

Предварительно на территории будущей площадки для строительства были проведены экспертизы, которые показали потенциальное воздействие телескопа на окружающую среду.

Напомним, что на прошлой неделе телескоп TESS помог ученым из Венгрии и США зафиксировать карликовые планеты 2015 BP519 (21,5) и объект 2015 BM518 (21,6). Выяснилось, что изображения всех трех объектов размыты, но распознаваемы.