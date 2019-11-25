Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n129921-pogoda-v-ukraine-na-26-noyabrya-sinoptiki-preduprejdaut-o-morozah-i-tumanah-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 26 ноября ожидается облачная и относительно прохладная. Ночью в западных областях ночью и утром туман, морось, местами гололед, а на дорогах — гололед.

Температура воздуха ночью 1−6° тепла, в восточных областях до 9° мороза. Днем от 2° мороза до 3° тепла, в южных областях 1−6° тепла. В Крыму ночью ожидается 2−7° тепла, днем 8−13° тепла. Ветер в Украине юго-восточный, восточный 5−10 м/с, в Приазовье местами порывы 15−20 м/с. Об этом сегодня сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 21 ноября прогнозируется облачная без существенных осадков. Температура воздуха ночью 3−5° мороза, а днем от 1° мороза до 1° тепла.

Во Львове завтра ожидается облачность. Столбики термометров ночью покажут от 1° мороза до 1° тепла по Цельсию, днем 2−4° тепла.

В Одессе в четверг ожидается солнечная и облачная погода. Ночью температура воздуха 0−2° тепла, днем солнце нагреет воздух до 4−6° тепла.

В Днепре завтра ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха от 2° до 4° ниже нуля, а днем ожидается 1−3° тепла.

В Харькове в ближайшие сутки синоптики предсказали облачную погоду с прояснениями. Ночью температура воздуха от 6° мороза до 6° мороза, днем 0−2° выше нуля.

В Карпатах 26 ноября будет облачно. Температура воздуха ночью от 2° тепла до 1° мороза, днем 2−9° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 26 ноября прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения ожидается в течение суток.

Напомним, погода в Украине 25 ноября будет солнечной и осадки не ожидаются. Вдень температура воздуха прогреется до 8−10° тепла.