Следующие сутки в Украине пройдут без осадков, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n129865-pogoda-v-ukraine-na-25-noyabrya-bez-osadkov-vo-vseh-regionah-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 25 ноября будет солнечной, осадки не ожидаются.

Температура воздуха ночью составит 2…-7°, днем — −1…−5°, на Закарпатье и в Крыму −8…−10°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 25 ноября температура воздуха ночью ожидается −5…−7°, днем — 0…-2°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Во Львове ночью столбики термометров опустятся до 0…- 2°, днем ​​поднимутся до 2…4°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Одессе ночью синоптики прогнозируют −1…−1°, днем — 3…5°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Днепре ночью температура воздуха составит -3…- 5°, днем — 0…2°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Харькове ночью термометры покажут −4…−6°, днем — −1…−1°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье ночью температура опустится до 0…2°, днем ​​поднимется до — 8…10°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 25 ноября будет достаточно спокойной. Ожидать стоит лишь на небольшие возмущения, преимущественно в начале суток и вечером.

Напомним,синоптики ожидают, что среднемесячная температура в ноябре составит 0…8°.