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Наступна доба в Україні мине без опадів, фото: «Ракурс»

Погода в Україні на 25 листопада: без опадів у всіх регіонах (КАРТА)

24 лис 2019, 14:56
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Погода в Україні 25 листопада буде сонячною, опади не очікуються.

Температура повітря вночі становитиме 2…-7°, вдень — −1…−5°, на Закарпатті та в Криму — 8…10°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 25 листопада температура повітря вночі очікується −5…−7°, вдень — 0…-2°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Львові вночі стовпчики термометрів опустяться до 0…-2°, вдень піднімуться до 2…4°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

В Одесі вночі синоптики прогнозують −1…−1°, вдень — 3…5°. Вітер східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі вночі температура повітря становитиме −3…−5°, вдень — 0…2°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Харкові вночі термометри покажуть −4…−6°, вдень — −1…−1°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті вночі температура опуститься до 0…2°, вдень підніметься до — 8…10°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Україні на 25 листопада. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітний стан у Києві 25 листопада буде досить спокійним. Очікувати варто лише на невеликі збурення, переважно на початку доби та ввечері.

Геомагнітна обстановка. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики очікують, що середньомісячна температура в листопаді складе 0…8°.

Джерело: Ракурс


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