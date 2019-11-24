Вантажівка з 39 тілами у Британії: соцмережі допомогли дізнатися більше про жертв

У жовтні у Великій Британії виявили вантажівку з тілами 39 людей, фото: SkyNews

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Профілі у Фейсбуці людей, тіла яких були виявлені в жовтні у вантажівці в промисловій зоні міста Грейс у Великій Британії, допомогли більше дізнатися про їхні переміщення до загибелі.

Так, деякі цих осіб раніше проживали в Берліні, повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на спільне розслідування німецької суспільно-правової телерадіокомпанії RBB та нідерландського видання Argos.

Зокрема, однією із загиблих є 19-річна Ті Н. з В'єтнаму. Росзлідувачі, вивчивши її сторінку у Фейсбуці, встановили, що своє рідне село, розташоване за понад 200 км на південь від столиці країни Ханоя, вона покинула в серпні цього року, вирушивши спочатку до Китаю, а згодом — до Німеччини.

Також відомо, що серед загиблих було щонайменше троє неповнолітніх: двоє 15-річних підлітків та один 17-річний.

За інформацією видання Algemeen Dagblad, один із загиблих підлітків раніше перебував у центрі для шукачів притулку в місті Лімбург, але згодом зник звідти разом із ще п’ятьма молодими в'єтнамцями 16 серпня цього року.

Зазначається, що в останні роки значно збільшилася незаконна контрабанда молодих в'єтнамців до Західної Європи.

Маршрут часто веде через Росію, країни Балтії та Польщу до Берліна, звідки кримінальні угруповання привозять їх до Великої Британії, де змушують відпрацьовувати «борги» перед контрабандистами людей у нелегальній сфері, наприклад, проституції чи вирощуванні каннабісу.

Нагадаємо, вантажівку з тілами загиблих виявили 23 жовтня.