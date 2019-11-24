Грузовик с 39 телами в Британии: соцсети помогли узнать больше о жертвах

В октябре в Великобритании обнаружили грузовик с телами 39 человек, фото: SkyNews

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Профили в Фейсбуке человек, тела которых были обнаружены в октябре в грузовике в промышленной зоне города Грейс в Великобритании, помогли больше узнать об их перемещения до гибели.

Так, некоторые этих лиц ранее проживали в Берлине, сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на совместное расследование немецкой общественно-правовой телерадиокомпании RBB и нидерландского издания Argos.

В частности, одной из погибших является 19-летняя Те Н. из Вьетнама. Расследователи, изучив ее страницу в Фейсбуке, установили, что свое родное село, расположенное по более 200 км к югу от столицы страны Ханоя, она покинула в августе этого года, отправившись сначала в Китай, а затем — в Германию.

Также известно, что среди погибших было по меньшей мере трое несовершеннолетних: двое 15-летних подростков и один 17-летний.

По информации издания Algemeen Dagblad, один из погибших подростков ранее находился в центре для соискателей убежища в городе Лимбург, но впоследствии исчез оттуда вместе с еще пятью молодыми вьетнамцами 16 августа этого года.

Отмечается, что в последние годы значительно увеличилась незаконная контрабанда молодых вьетнамцев в Западную Европу.

Маршрут часто ведет через Россию, страны Балтии и Польшу в Берлин, откуда криминальные группировки привозят их в Великобританию, где заставляют отрабатывать «долги» перед контрабандистами людей в нелегальной сфере, например, проституции или выращивании каннабиса.

Напомним, грузовик с телами погибших обнаружили 23 октября.