«Если я исчезну»: Джулиани пригрозил обнародованием компромата на семью Байденаhttps://racurs.ua/n129863-esli-ya-ischeznu-djuliani-prigrozil-obnarodovaniem-kompromata-na-semu-baydena.htmlРакурс
Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, пригрозил обнародовать якобы имеющийся у него компромат на семью одного из фаворитов предстоящих президентских выборов представителя Демократической партии Джо Байдена.
Об этом Джулиани заявил в своем Твиттере.
По словам Джулиани, эти сведения касаются якобы использования семьей Байдена в течение четырех десятилетий служебного положения для зарабатывания денег.
Адвокат Трампа утверждает, что эти сведения хранятся у него в сейфе и будут обнародованы, если с ним что-то случится.
Если я исчезну, они сразу появятся, — пообещал Джулиани.
Напомним, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев недавно заявил, что готов свидетельствовать в расследовании против Джулиани. По словам Коболева, «очень вероятно», что его пригласят давать показания, связанные с возможными финансовыми махинациями Джулиани.