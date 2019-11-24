Рудольф Джулиани, фото: Marc Nozell

https://racurs.ua/n129863-esli-ya-ischeznu-djuliani-prigrozil-obnarodovaniem-kompromata-na-semu-baydena.html

Ракурс

Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, пригрозил обнародовать якобы имеющийся у него компромат на семью одного из фаворитов предстоящих президентских выборов представителя Демократической партии Джо Байдена.

Об этом Джулиани заявил в своем Твиттере.

По словам Джулиани, эти сведения касаются якобы использования семьей Байдена в течение четырех десятилетий служебного положения для зарабатывания денег.

Адвокат Трампа утверждает, что эти сведения хранятся у него в сейфе и будут обнародованы, если с ним что-то случится.

Если я исчезну, они сразу появятся, — пообещал Джулиани.

Напомним, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев недавно заявил, что готов свидетельствовать в расследовании против Джулиани. По словам Коболева, «очень вероятно», что его пригласят давать показания, связанные с возможными финансовыми махинациями Джулиани.