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Ракурс
Рудольф Джулиани, фото: Marc Nozell

«Если я исчезну»: Джулиани пригрозил обнародованием компромата на семью Байдена

24 ноя 2019, 13:36
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Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, пригрозил обнародовать якобы имеющийся у него компромат на семью одного из фаворитов предстоящих президентских выборов представителя Демократической партии Джо Байдена.

Об этом Джулиани заявил в своем Твиттере.

По словам Джулиани, эти сведения касаются якобы использования семьей Байдена в течение четырех десятилетий служебного положения для зарабатывания денег.

Адвокат Трампа утверждает, что эти сведения хранятся у него в сейфе и будут обнародованы, если с ним что-то случится.

Если я исчезну, они сразу появятся, — пообещал Джулиани.

Напомним, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев недавно заявил, что готов свидетельствовать в расследовании против Джулиани. По словам Коболева, «очень вероятно», что его пригласят давать показания, связанные с возможными финансовыми махинациями Джулиани.

Источник: Ракурс


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