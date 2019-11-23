Коболев будет свидетельствовать по делу адвоката Трампа, фото — Телеграф

https://racurs.ua/n129853-kobolev-menya-priglasyat-svidetelstvovat-po-delu-djuliani.html

Ракурс

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев готов свидетельствовать в расследовании против адвоката президента США Рудольфа Джулиани.

Коболев одновременно отказался уточнить о чем он планирует рассказать прокурорам в США, сообщает Time. Коболев заявил, что речь идет о показаниях относительно финансовых махинаций Джулиани.

Очень вероятно, что меня пригласят для дачи показаний по этому делу, — сказал он.

Когда же у руководителя «Нафтогаза» спросили о заявлениях руководителей энергетических ведомств США и Украины о выходцах из СССР Льве Парнасе и Игоре Фрумане, Коболев уклонился от ответа.

Я бы не хотел опережать мои показания, — сказал Коболев.

СМИ считают, что Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с Джулиани и администрацией Трампа, чтобы заменить руководство «Нафтогаза», которое опиралось их попыткам заключить выгодную сделку.

Фрумана и Парнаса ранее обвинили в США в заговоре с целью привлечения средств неназванного бизнесмена из России на финансирование избирательной кампании Трампа. Они также сотрудничали с Джулиани, собирая ему компромат на Джо Байдена в деле его сына Хантера, который был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma.

Трамп публично заявлял, что не знает Парнаса и Фрумана, но CNN KFile проанализировала фото публичных мероприятий и обнаружила, что президент не менее 10 раз пересекался с Фруманом и Парнасом в период с марта 2014 года по декабрь 2018 года.