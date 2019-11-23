Коболєв буде свідчити у справі адвоката Трампа, фото — Телеграф

https://racurs.ua/ua/n129853-koboliev-mene-zaprosyat-svidchyty-u-spravi-djuliani.html

Ракурс

Голова компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв готовий свідчити у розслідуванні проти адвоката президента США Рудольфа Джуліані.

Коболєв водночас відмовився уточнити про що саме він планує розповісти прокурорам у США, повідомляє Time. Коболєв заявив, що йдеться про свідчення щодо фінансових махінацій Джуліані.

Дуже ймовірно, що мене запросять для надання показань у цій справі, — сказав він.

Коли ж у керівника «Нафтогазу» запитали, чи йдеться про заяви керівників енергетичних відомств США та України щодо вихідців з СРСР Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, то Коболєв ухилився від відповіді.

Я б не хотів випереджати мої показання, — сказав Коболєв.

ЗМІ вважають, що Парнас і Фруман намагалися використати свої зв’язки з Джуліані та адміністрацією Трампа, щоб замінити керівництво «Нафтогазу», яке опиралося спробам укласти вигідну для них угоду.

Фрумана і Парнаса раніше звинуватили в США у змові з метою залучення коштів неназваного бізнесмена з Росії на фінансування виборчої кампанії Трампа. Вони також співпрацювали із Джуліані, збираючи йому компромат на Джо Байдена у справі його сина Хантера, який був членом ради директорів української газової компанії Burisma.

Трамп публічно заявляв, що не знає Парнаса і Фрумана, але CNN KFile проаналізувала фото із публічних заходів та виявила, що президент щонайменше 10 разів перетинався з Фруманом і Парнасом у період з березня 2014 року по грудень 2018 року.