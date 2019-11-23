Новини спорту: українку Магучіх визнали найперспективнішою легкоатлеткою світу у 2019 році, фото — Фейсбук IAAF

https://racurs.ua/ua/n129852-ukrayinku-maguchih-vyznaly-nayperspektyvnishou-legkoatletkou-svitu-u-2019-roci.html

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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла у конкурсі Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) в номінації «Зірка, яка сходить».

Урочиста церемонія нагородження World Athletics Awards 2019 відбувається сьогодні в Монте-Карло.

Цього року 18-річна спортсменка із Дніпра виграла срібну медаль чемпіонату світу у Катарі із юніорським світовим рекордом у стрибках у висоту.

Раніше Магучіх нагородили аналогічним призом на церемонії нагородження Європейської легкої атлетики Golden Tracks за підсумками 2019 року.

У 2019 році Магучіх виграла чемпіонат Європи серед юніорів, а 30 вересня вона стала наймолодшою в історії медалісткою дорослих чемпіонатів світу. У Досі вона виборола срібну медаль і двічі побила під час змагань юніорський світовий рекорд (2,02 м і 2,04 м).

До п]ятірки фіналістів у номінації «Зірка, яка сходить» потрапив в Монте-Карло також українець Михайло Кохан — чемпіон Європи 2019 року серед юніорів у метанні молота. У Катарі він посів високе п’яте місце на дорослому чемпіонаті.