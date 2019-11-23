Новости спорта: украинку Магучих признали самой перспективной легкоатлеткой мира в 2019 году, фото — Фейсбук IAAF

https://racurs.ua/n129852-ukrainku-maguchih-priznali-samoy-perspektivnoy-legkoatletkoy-mira-v-2019-godu.html

Ракурс

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победила в конкурсе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в номинации «Звезда, которая восходит».

Торжественная церемония награждения World Athletics Awards 2019 проходит сегодня в Монте-Карло.

В этом году 18-летняя спортсменка из Днепра выиграла серебряную медаль чемпионата мира в Катаре с юниорским мировым рекордом в прыжках в высоту.

Ранее Магучих наградили аналогичным призом на церемонии награждения Европейской легкой атлетики Golden Tracks по итогам 2019 года.

В 2019 году Ярослава выиграла чемпионат Европы среди юниоров, а 30 сентября она стала самой молодой в истории медалисткой взрослых чемпионатов мира. В Дохе она завоевала серебряную медаль и дважды побила во время соревнований юниорский мировой рекорд (2,02 м и 2,04 м).

В пятерку финалистов в номинации «Звезда, которая восходит» попал в Монте-Карло также украинец Михаил Кохан — чемпион Европы 2019 года среди юниоров в метании молота. В Катаре он занял высокое пятое место на взрослом чемпионате.