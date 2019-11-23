Журналисты отыскали бизнес-связи Ермака с олигархом Путина, фото — Офис президента

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Ракурс

Советник президента Украины Андрей Ермак сохраняет бизнес-связи с одиозным олигархом, близким к президенту РФ Владимиру Путину.

Журналисты проекта телеканала «Прямой» «Watchdogs. Расследования» утверждают, что Ермак и ООО «Сарыч» являются партнерами в компании помощника президента «Интерпромфинанс-безопасность».

Ранее это, мол, была украинская компания, которая владела землей в ныне оккупированном Крыму (бухта Ласпи). Впоследствии она перерегистрировалась в России по тамошним законам и сменила владельцев. Год назад ее новыми хозяевами стали люди, приближенные к Аркадию Ротенбергу, который дружит с Путиным. Ротенберг был одним из строителей Крымского моста и в СМИ считается одним из самых токсичных российских олигархов.

Украина перерегистрированные крымские компании не признает, но люди Ротенберга вошли напрямую в украинский бизнес Ермака и стали его партнерами, — утверждают журналисты.

Они несколько недель пытались договориться об интервью с Ермаком, но тот долгое время игнорировал обращения. Впоследствии в личной переписке авторы расследования сообщили ему о теме расследования. Ермак через WhatsApp ответил, что «ничего плохого не делал, поскольку хотя и хотел бы закрыть компанию, но не может этого сделать».

Помощник Зеленского заявил, что у него задолго до начала войны уже не было отношений с ООО «Сарыч» и он не сотрудничает с компанией и теперь.

Более того, у меня нет связи с бенефициарами, поэтому я все это время не имел возможности закрыть ООО «Интерпромфинанс-безопасность», — ответил Ермак.

Впрочем, журналисты утверждают, что сегодня Ермак и «Сарыч» связаны через «Интерпромфинанс-безопасность». Компания «Сарыч» перерегистрировалась в РФ и контролируется людьми Ротенберга, о чем указано в реестрах.

Ранее «Ракурс» писал о том, что переговоры с Россией относительно Донбасса и обмена пленными неофициально ведет именно Ермак. Он отвечает за результаты переговоров по Донбассу, поскольку знаком с московской элитой. Ермак постоянно присутствует во время телефонных разговоров Зеленского с российским лидером Путиным. А формат переговоров с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком поручено именно помощнику Зеленского.