Журналісти відшукали бізнес-зв’язки Єрмака із олігархом Путіна, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n129851-jurnalisty-vidshukaly-biznes-zvyazky-iermaka-iz-oligarhom-putina-video.html

Ракурс

Радник президента України Андрій Єрмак має бізнес-зв'язки з одіозним олігархом, близьким до президента РФ Путіна.

Журналісти проекту телеканалу «Прямий» «Watchdogs. Розслідування» стверджують, що Єрмак і ТОВ «Сарич» є партнерами у компанії помічника президента «Інтерпромфінанс-безпека».

Раніше це, мовляв, була українська компанія, яка володіла землею в нині окупованому Криму (бухта Ласпі). Згодом вона перереєструвалася в Росії за тамтешніми законами і змінила власників. Рік тому її новими господарями стали люди, наближені до Аркадія Ротенберга, який товаришує з Путіним. Ротенберг був одним із будівельників Кримського мосту і в ЗМІ вважається одним із найтоксичніших російських олігархів.

Україна перереєстровані кримські компанії не визнає, але люди Ротенберга увійшли напряму до українського бізнесу Єрмака і стали його партнерами, — стверджують журналісти.

Вони кілька тижнів намагалися домовитись про інтерв’ю із Єрмаком, але той довгий час ігнорував звернення. Згодом в особистому листуванні автори розслідування повідомили йому про тему розслідування. Єрмак через WhatsApp відповів, що «нічого поганого не робив, оскільки хоча й хотів закрити компанію, але не може цього зробити».

Помічник Зеленського заявив, що задовго до початку війни вже не мав відносин з ТОВ «Сарич» і не співпрацює з компанією й тепер.

Більше того, в мене немає зв‘язку з бенефіціарами, тому я увесь цей час не мав можливості закрити ТОВ «Інтерпромфінанс-безпека», — відповів Єрмак.

Утім, журналісти стверджують, що сьогодні Єрмак і «Сарич» пов’язані через «Інтерпромфінанс-безпеку». Компанія «Сарич» перереєструвалася в РФ і контролюється людьми Ротенберга, про що зазначено в реєстрах.

Раніше «Ракурс» писав про те, що переговори з Росією щодо Донбасу та обміну полоненими неофіційно веде саме Єрмак. Він відповідає за результати переговорів щодо Донбасу, оскільки має знайомства у московській еліті. Єрмак постійно присутній під час телефонних розмов Зеленського з російським лідером Путіним. А формат переговорів з віце-прем'єром РФ Дмитром Козаком доручено саме помічнику Зеленського.