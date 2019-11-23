Погода в Україні 24 листопада: морози посиляться, на заході обіцяють сніг і дощ (КАРТА)

Погода в Україні на 24 листопада: морози посиляться, на заході обіцяють сніг і дощ, фото — pixabay

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Погода в Україні 24 листопада буде доволі прохолодна, морози посиляться, а в деяких західних областях варто очікувати снігу, дощу і мокрого снігу.

У східних областях та в центрі країни буде найхолодніше, тут вночі прогнозують від 6 до 12° нижче нуля. У західних та південних областях вночі очікують 2−4° морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть від 0° до 5° тепла, на Закарпатті — до 10 градусів тепла.

Вітер очікується південно-східний 7−12 м/с, повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 24 листопада прогнозується доволі холодна. Температура повітря вночі 8−10° морозу, а вдень 1−3° нижче нуля.

У Львові у неділю очікуються опади — сніг і мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть 1−3° морозу, вдень 3−5° тепла.

В Одесі очікується мінлива хмарність. Вночі температура повітря 4−6° нижче нуля за Цельсієм, вдень сонце нагріє повітря до 2−4° тепла.

У Харкові найближчої доби без істотних опадів. Вночі температура повітря від 10−12° морозу, а вдень очікується −1…+1°.

У Дніпрі в неділю синоптики спрогнозували хмарну погоду. Вночі температура повітря від 7−9° морозу, вдень від 0° до 2° морозу.

Геомагнітна обстановка в Україні 24 листопада прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення очікується впродовж доби.

Нагадаємо, що сьогодні морозна і дощова погода спричинила скасування кількох рейсів в аеропорту «Львів».