Проблеми в аеропорту «Львів»: скасування рейсів спричинили мороз і дощ, фото — Фейсбук аеропорта

https://racurs.ua/ua/n129847-moroz-i-dosch-skasuvaly-reysy-v-aeroportu-lviv.html

Ракурс

Морозна і дощова погода спричинила скасування кількох рейсів в аеропорту «Львів».

У суботу, 23 листопада, в аеропорту ім. Данила Галицького були вимушені скасувати рейси до Кракова і Стамбула, а також із запізненням обслужити рейси до Шарм-Еш-Шейха і Лондона.

Рейси скасовано у зв’язку із ситуацією, що склалася на пероні, — пояснили у Фейсбук летовища.

Сьогодні у першій половині дня у Львові водночас йшов дощ і була морозна погода, що спричинило обледеніння злітної смуги.

До 11.20 аеропорт взагалі не виконував рейси, оскільки о 7.00 під час розвороту за межі смуги викотився «Боїнг» авіакомпанії МАУ, який прямував до Києва. Літак евакуювали, а пасажири при цьому травм не отримали.