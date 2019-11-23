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Проблеми в аеропорту «Львів»: скасування рейсів спричинили мороз і дощ, фото — Фейсбук аеропорта

Мороз і дощ скасували рейси в аеропорту «Львів»

23 лис 2019, 18:54
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Морозна і дощова погода спричинила скасування кількох рейсів в аеропорту «Львів».

У суботу, 23 листопада, в аеропорту ім. Данила Галицького були вимушені скасувати рейси до Кракова і Стамбула, а також із запізненням обслужити рейси до Шарм-Еш-Шейха і Лондона.

Рейси скасовано у зв’язку із ситуацією, що склалася на пероні, — пояснили у Фейсбук летовища.

Сьогодні у першій половині дня у Львові водночас йшов дощ і була морозна погода, що спричинило обледеніння злітної смуги.

До 11.20 аеропорт взагалі не виконував рейси, оскільки о 7.00 під час розвороту за межі смуги викотився «Боїнг» авіакомпанії МАУ, який прямував до Києва. Літак евакуювали, а пасажири при цьому травм не отримали.

Джерело: Ракурс


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