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Ракурс
У Львівському аеропорту літак з’їхав зі злітної смуги, фото: pixabay

У Львівському аеропорту літак з’їхав зі злітної смуги

23 лис 2019, 11:03
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Міжнародний аеропорт «Львів» тимчасово не працює.

Літак несподівано з’їхав зі злітної смуги. Про це повідомляє прес-служба летовища у Facebook.

Інцидент зафіксовано о сьомій годині ранку. Це могло статись через складні погодні умови. В повідомленні зазначається, що літак авіакомпанії МАУ виконував відповідний розворот, але викотився за межі злітної смуги. Авіасудно здійснювало рейс до Києва (рейс PS034).

Пасажири не постраждали. Усіх громадян було евакуйовано.

З пасажирами працює представник авіакомпанії, — вказано у повідомленні.

Аеропорт планує відновити роботу після 12.00. Експерти встановлюють усі обставини інциденту, а також здійснюють необхідні заходи.

Нагадаємо, 22 листопада аеропорт Одеси призупинив польоти до вечора через аварію турецького літака авіакомпанії Turkish Airlines, який здійснив аварійну посадку. В аеропорту провели евакуацію пошкодженого повітряного судна.

Джерело: Ракурс


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