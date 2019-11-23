Во Львовском аэропорту самолет съехал со взлетной полосы, фото: pixabay

https://racurs.ua/n129834-vo-lvovskom-aeroportu-samolet-sehal-so-vzletnoy-polosy.html

Ракурс

Международный аэропорт «Львов» временно не работает.

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Самолет неожиданно съехал со взлетной полосы. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Инцидент зафиксирован в семь часов утра. Это могло произойти из-за сложных погодных условий. В сообщении отмечается, что самолет авиакомпании МАУ выполнял соответствующий разворот, но выкатился за пределы взлетной полосы. Авиасудно осуществляло рейс в Киев (рейс PS034).

Пассажиры не пострадали. Все граждане были эвакуированы.

С пассажирами работает представитель авиакомпании, — указано в сообщении.

Аэропорт планирует возобновить работу после 12.00. Эксперты устанавливают все обстоятельства инцидента, а также осуществляют необходимые меры.

Напомним, 22 ноября аэропорт Одессы приостановил полеты к вечеру из-за аварии турецкого самолета авиакомпании Turkish Airlines, который совершил аварийную посадку. В аэропорту провели эвакуацию поврежденного воздушного судна.