Россия организовала историю с «вмешательством Украины в выборы США», чтобы оправдать себя, фото: pexels

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Ракурс

Выборы США в 2016 году прошли без вмешательства Украины.

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Информация о якобы нарушении украинской стороной названа спецоперацией России. Она была запланирована, чтобы переложить на Украину вину за свои действия. Об этом сообщает The New York Times.

Сотрудники спецслужб РФ еще в 2017 году продвигали конспиративные теории, чтобы создать впечатление, что именно Украина причастна к взлому электронной почты представителей Демократической партии. В секретном отчете, по данным журналистов, указано, что это масштабная спецоперация России. Об этом свидетельствует тот факт, что республиканцы в своих заявлениях начали делать «необоснованные претензии».

По данным издания, информацию спецслужбы РФ передавали влиятельным россиянам и украинцам. Они использовали ряд посредников для контроля информативного потока. Это позволяло донести до американских политиков необходимые сообщения. The New York Times отмечает, что сам президент РФ Владимир Путин участвовал в распространении дезинформации. Он начал публично выдвигать ложные теории.

Напомним, в октябре Печерский районный суд Киева возобновил дело о возможном вмешательстве представителей Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в президентские выборы 2016 года в США. Сообщалось, что якобы украинские правоохранители были заинтересованы в этих действиях.