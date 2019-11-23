Росія організувала історію з втручанням України у вибори США, щоб виправдати себе, фото: pexels

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Ракурс

Вибори США у 2016 році пройшли без втручання України.

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Інформація про нібито порушення українською стороною названа спецоперацією Росії. Вона була запланована, щоб перекласти на Україну вину за свої дії. Про це повідомляє The New York Times.

Співробітники спецслужб РФ ще у 2017 році просували конспіративні теорії, щоб створити враження, що саме Україна причетна до зламу електронної пошти представників Демократичної партії. В секретному звіті, за даними журналістів, вказано, що це маштабна російська спецоперація. Про це свідчить той факт, що республіканці у своїх заявах почали робити «необґрунтовані претензії».

За даними видання, інформацію спецслужби РФ передавали впливовим росіянам та українцям. Вони використовували низку посередників для контролю інформативного потоку. Це дозволяло донести до американських політиків необхідні повідомлення. The New York Times наголошує, що сам президент РФ Володимир Путін брав участь у поширенні дезінформації. Він почав публічно висувати брехливі теорії.

Нагадаємо, у жовтні Печерський районний суд Києва відновив справу про ймовірне втручання представників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) в президентські вибори 2016 року в США. Повідомлялось, що нібито українські правоохоронці були зацікавлені в цих діях.