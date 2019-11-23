Справа Бахматюка: екс-власник «VAB Банку» планує повернутись в Україну найближчим часом, фото: 112 Канал

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Олег Бахматюк, екс-власник «VAB Банку», заявив про готовність найближчим часом повернутись в Україну.

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За його прогнозами, це може відбутись вже в найближчі два-три тижні. В інтерв’ю «УНІАН» колишній власник фінустанови розповів подробиці.

Бахматюк повідомив, що не хоче жити в іншій країні. Він має право на захист, планує боротись за свої права.

Йти на плаху, щоб мене розстріляли, теж не дуже хочеться, — зізнався фінансист.

Колишній власник «VAB Банку» розповів, що перебував в робочій поїздці в Катарі, ОАЕ і Женеві під час оголошення йому підозри Національним антикорупційним бюро. В цей час, за словами Бахматюка, велись переговори з американською продовольчою корпорацією Cargill про план повернення 8 млрд грн Фонду гарантування вкладів.

Дії правоохоронних органів, на його думку, роблять переговори не дуже вигідними для України. Вони могли б вплинути на покупців сировини. Стосовно цієї ситуації відправлено відповідне звернення до українського президента Володимира Зеленського, але воно виявилось безрезультатним.

Зараз ця вакханалія триває, — додав Бахматюк.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України за заявою Національного антикорупційного бюро внесло банкіра до переліку осіб, які переховуються від влади. У відповідь Олег Бахматюк зазначив, що «хоче розуміння процесу і конструктивного діалогу».