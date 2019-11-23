Дело Бахматюка: экс-владелец «VAB Банка» планирует вернуться в Украину в ближайшее время, фото: 112 Канал

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Олег Бахматюк, экс-владелец «VAB Банка», заявил о готовности в ближайшее время вернуться в Украину.

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По его прогнозам, это может произойти уже в ближайшие две-три недели. В интервью «УНИАН» бывший владелец финучреждения рассказал подробности.

Бахматюк сообщил, что не хочет жить в другой стране. Он имеет право на защиту, планирует бороться за свои права.

Идти на плаху, чтобы меня расстреляли, тоже не очень хочется, — признался финансист.

Бывший владелец «VAB Банка» рассказал, что находился в рабочей поездке в Катаре, ОАЭ и Женеве во время объявления ему подозрения Национальным антикоррупционным бюро. В это время, по словам Бахматюка, велись переговоры с американской продовольственной корпорацией Cargill о возвращении 8 млрд грн Фонда гарантирования вкладов.

Действия правоохранительных органов, по его мнению, делают переговоры не очень выгодными для Украины. Они могли бы повлиять на покупателей сырья. Относительно этой ситуации отправлено соответствующее обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, но оно оказалось безрезультатным.

Сейчас эта вакханалия продолжается, — добавил Бахматюк.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины по заявлению Национального антикоррупционного бюро внесло банкира в перечень лиц, скрывающихся от власти. В ответ Олег Бахматюк отметил, что «хочет понимания процесса и конструктивного диалога».