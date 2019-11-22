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МВД объявило в розыск экс-владельца банка VAB Олега Бахматюка. Фото: comments.ua

Дело банкиров: МВД объявило в розыск экс-владельца банка VAB Олега Бахматюка (ИНФОГРАФИКА)

22 ноя 2019, 17:18
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Олег Бахматюк, бывший владелец банка VAB, объявлен в розыск.

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Министерство внутренних дел Украины по заявлению Национального антикоррупционного бюро внесло банкира в перечень лиц, скрывающихся от властей. Соответствующая информация обнародована на сайте МВД.

В то же время Бахматюк заявляет, что готов к общению с правоохранителями через адвокатов или с помощью видеосвязи. Об этом 22 ноября он заявил в комментарии «Интерфакс-Украина».

Это очередная манипуляция. Наши международные адвокаты удивлены такой позицией. Есть адвокаты, есть мои права как гражданина Украины. Мы готовы общаться со следователями, предоставлять документы. Хотим понимания процесса и конструктивного диалога, — цитирует издание банкира.

Бахматюк утверждает, что ему не объявляли подозрение, повестки он не получал. По словам бизнесмена, его адвокаты будут обжаловать действия правоохранителей в судах.

Инфографика: МВД

Напомним, 13 ноября Национальное антикоррупционное бюро 13 ноября сообщило владельцу «VAB Банка» Олегу Бахматюку и бывшему председателю правления учреждения Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, который предоставил НБУ.


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