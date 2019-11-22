МВС оголосило в розшук екс-власника банку VAB Олега Бахматюка. Фото: comments.ua

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Олег Бахматюк, колишній власник банку VAB, оголошений у розшук.

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Міністерство внутрішніх справ України за заявою Національного антикорупційного бюро внесло банкіра до переліку осіб, які переховуються від влади. Відповідна інформація оприлюднена на сайті МВС.

Водночас Бахматюк заявляє, що готовий до спілкування з правоохоронцями через адвокатів чи за допомогою відеозв’язку. Про це він 22 листопада заявив у коментарі «Інтерфакс-Україна».

Це чергова маніпуляція. Наші міжнародні адвокати здивовані такою позицією. Є адвокати, є мої права як громадянина України. Ми готові спілкуватися зі слідчими, надавати документи. Хочемо розуміння процесу і конструктивного діалогу, — цитує видання банкіра.

Бахматюк переконує, що йому не оголошували підозри, повістки він не отримував. За словами бізнесмена, його адвокати оскаржуватимуть дії правоохоронців в судах.

Нагадаємо, 13 листопада Національне антикорупційне бюро 13 листопада повідомило власнику «VABБанку» Олегу Бахматюку та колишньому голові правління установи Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, який надав НБУ.