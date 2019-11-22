Шахрайство з акціями Tesla в Києві. Фото: kp.ru

https://racurs.ua/ua/n129804-shahraystvo-z-akciyamy-tesla-v-kyievi-spravu-psevdoprodavciv-napravlyat-do-sudu.html

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Шахрайство з акціями компанії Ілона Маска Tesla здійснювали двоє киян і таким чином ошукали українців на понад 12 млн грн.

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Правоохоронці завершили досудове розслідування за фактом створення фейкових представництв компанії Tesla Motors Inc у Києві, повідомила прес-служба столичної прокуратури.

Підозрювані в період із 2017 по 2019 рік створювали в Україні псевдоофіси американської компанії. Щоб заплутати довірливих покупців цінних паперів Tesla, вони використовували схожі назви. Шахраї розміщували на своєму сайті інформацію про продаж акцій корпорації та автомобілів цієї марки.

Насправді жодного відношення до діяльності компанії Tesla вони не мали. Ліцензії на здійснення такої діяльності у підозрюваних не було. За період своєї діяльності вони ошукали 25 осіб на суму понад 12 млн грн.

Наразі підозрюваним оголошено про завершення досудового розслідування, найближчим часом обвинувальний акт направлять до суду.

Раніше повідомлялося про затримання на території Бангладеш шістьох громадян України за підозрою в шахрайстві з банківськими картками.