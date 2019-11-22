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Ракурс
Мошенничество с акциями Tesla в Киеве. Фото: преступник в наручниках

Tesla в Киеве: мошенники создали фейковые офисы компании Маска и «нагрели» украинцев на 12 млн грн (ФОТО)

22 ноя 2019, 17:16
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Мошенничество с акциями компании Илона Маска Tesla осуществляли двое киевлян и таким образом обманули украинцев на 12 млн грн.

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Правоохранители завершили досудебное расследование по факту создания фейковых представительств компании Tesla Motors Inc в Киеве, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Подозреваемые в период с 2017 по 2019 годы создавали в Украине псевдоофисы американской компании. Чтобы запутать доверчивых покупателей ценных бумаг Tesla, они использовали похожие названия. Мошенники размещали на своем сайте информацию о продаже акций корпорации и автомобилей этой марки.

На самом деле никакого отношения к деятельности компании Tesla они не имели. Лицензии на осуществление такой деятельности у подозреваемых не было. За период своей деятельности они обманули 25 человек на сумму более 12 млн грн.

Сейчас подозреваемым объявлено о завершении досудебного расследования, в ближайшее время обвинительный акт направят в суд.

Tesla в Киеве: мошенники создали фейковые офисы компании Маска и «нагрели» украинцев на 12 млн грн. Фото: прокуратура

Tesla в Киеве: мошенники создали фейковые офисы компании Маска и «нагрели» украинцев на 12 млн грн. Фото: прокуратура

Ранее сообщалось о задержании на территории Бангладеш шести граждан Украины по подозрению в мошенничестве с банковскими карточками.

Источник: Ракурс


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