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Сенаторы США призвали госсекретаря Помпео самоустраниться от дел Украины, фото: DipNote - US Department of State
Сенаторы США призвали госсекретаря Помпео самоустраниться от дел Украиныhttps://racurs.ua/n129830-senatory-ssha-prizvali-gossekretarya-pompeo-samoustranitsya-ot-del-ukrainy.htmlРакурс
Госсекретарь Майкл Помпео не может никаким образом вмешиваться в дела Украины.
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Демократы из комитета по иностранным делам Сената США призвали самоустраниться от деятельности, связанной с Украиной. Об этом сообщает The Hill.
На слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу несколько свидетелей упомянули имя Помпео. По мнению сенаторов, чиновник уже непосредственно причастен к скандалу.
У вас глубокий конфликт интересов, поэтому должны самоустраниться, — говорится в сообщении.
С такой инициативой выступили десять сенаторов. Авторы письма в заявлении указали показания посла США в ЕС Гордона Сондленда. Последний заявил, что Майкл Помпео входил в группу должностных лиц, которые знали о давлении Дональда Трампа на Украину. Сенаторы-демократы считают, что Помпео продолжает препятствовать расследованию.
Сам глава внешнеполитического ведомства США отмечал, что присутствовал во время телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля. Этот звонок стал основой для начала расследования по импичменту.
Напомним, в октябре Помпео выступил в защиту действий Трампа по Украине. Чиновник отверг обвинения, что администрация американского президента действовала незаконно.
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