Сенаторы США призвали госсекретаря Помпео самоустраниться от дел Украины, фото: DipNote - US Department of State

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Ракурс

Госсекретарь Майкл Помпео не может никаким образом вмешиваться в дела Украины.

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Демократы из комитета по иностранным делам Сената США призвали самоустраниться от деятельности, связанной с Украиной. Об этом сообщает The Hill.

На слушаниях по импичменту президенту Дональду Трампу несколько свидетелей упомянули имя Помпео. По мнению сенаторов, чиновник уже непосредственно причастен к скандалу.

У вас глубокий конфликт интересов, поэтому должны самоустраниться, — говорится в сообщении.

С такой инициативой выступили десять сенаторов. Авторы письма в заявлении указали показания посла США в ЕС Гордона Сондленда. Последний заявил, что Майкл Помпео входил в группу должностных лиц, которые знали о давлении Дональда Трампа на Украину. Сенаторы-демократы считают, что Помпео продолжает препятствовать расследованию.

Сам глава внешнеполитического ведомства США отмечал, что присутствовал во время телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля. Этот звонок стал основой для начала расследования по импичменту.

Напомним, в октябре Помпео выступил в защиту действий Трампа по Украине. Чиновник отверг обвинения, что администрация американского президента действовала незаконно.