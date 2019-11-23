Сенатори США закликали держсекретаря Помпео самоусунутися від справ України, фото: DipNote - US Department of State

https://racurs.ua/ua/n129830-senatory-ssha-zaklykaly-derjsekretarya-pompeo-samousunutysya-vid-sprav-ukrayiny.html

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Держсекретар Майкл Помпео не може ніяким чином втручатись у справи України.

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Демократи з комітету закордонних справ Сенату США закликали самоусунутися від діяльності, яка пов’язана з Україною. Про це повідомляє The Hill.

На слуханнях щодо імпічменту президенту Дональду Трампу декілька свідків загадали ім’я Помпео. На думку сенаторів, чиновник вже безпосередньо причетний до скандалу.

Ви маєте глибокий конфлікт інтересів, тож повинні самоусунутися, — йдеться у повідомленні.

З такою ініціативою виступили десять сенаторів. Автори листа спираються на свідчення посла США в ЄС Гордона Сондленда. Останній заявив, що Майкл Помпео входив до групи посадовців, котрі знали про тиск Дональда Трампа на Україну. Сенатори-демократи вважають, що Помпео продовжує перешкоджати розслідуванню.

Сам голова зовнішньополітичного відомства США зазначав, що був присутній під час телефонної розмови Трампа із українським президентом Володимиром Зеленським 25 липня. Цей дзвінок став основою для початку розслідування з імпічменту.

Нагадаємо, у жовтні Помпео виступив на захист дій Трампа щодо України. Чиновник відкинув звинувачення, що адміністрація американського президента діяла незаконно.