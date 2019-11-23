«ПриватБанк» буде повернуто мені найближчим часом – Коломойський, фото: 1news

https://racurs.ua/ua/n129829-pryvatbank-bude-povernuto-meni-nayblyjchym-chasom-kolomoyskyy.html

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Ігор Коломойський, український олігарх, вважає, що «Приватбанк» повернуть йому найближчим часом.

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За його словами, про плани стосовно фінустанови знають у Міжнародному валютному фонді (МВФ). Про це він розповів виданню Kyiv Post.

Методи повернення і конкретну дату Коломойський не назвав.

«ПриватБанк» буде повернутий мені найближчим часом, — зазначив підприємець.

Коломойський розповів, що Нікопольський завод феросплавів викупив оренду парковки перед головним офісом «ПриватБанку». Підприємство справедливо, на його думку, вимагає компенсації від банку. Як він заявив, протест може загостритися, якщо банк не здасться.

Думаю, що працівники заводу можуть увійти до «ПриватБанку», — розповів олігарх.

Ігор Коломойський разом з Геннадієм Боголюбовим прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій «ПриватБанку». Інша частина належить міноритарним акціонерам. «ПриватБанк» був націоналізований рішенням українського уряду у грудні 2016 року. У 2017 році представники фінустанови подали позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова, а також ряду компаній, які імовірно підконтрольні їм. Інстанція забов’язала підприємців виплатити 10,9 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, у листопаді Коломойський запропонував брати гроші в Росії замість МВФ. Він вважає, що Україні потрібно відмовитися від руху на Захід.