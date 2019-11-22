Аварія такера біля берегів Одеси. Фото: Думська

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Журналісти програми «Схеми» опублікували розслідування, яке стосується керівника Офісу президента Андрія Богдана. Розслідувачі встановили, що він за трьох різних президентів — Леоніда Кучми, Віктора Ющенка та Віктора Януковича встиг попрацювати як державний службовець за сумісництвом, що заборонено низкою різних законів. Керівник ОП поєднував держслужбу з керівництвом приватною фірмою, також був помічником нардепа й не припинив адвокатську діяльність.

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Україна оскаржила рішення суду міста Павія в справі військовослужбовця Національної гвардії Віталія Марківа, котрого засудили в Італії до 24 років ув’язнення за участь у війні на Донбасі. Україна готова застосовувати всі правові інструменти для забезпечення справедливого вироку у справі учасника бойових дій.

Сьогодні Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань і Генеральна прокуратура влаштували обшуки в міській раді Одеси. Силовики вилучали документи у департаментах фінансів і юридичної підтримки, а також обшукували департамент організації роботи мерії. ЗМІ писали, що слідчі дії стосувалися фінансової допомоги, яку місто надає комунальному підприємству «Теплопостачання Одеси». Генпрокуратура також вважає, що посадовці Одеської мерії можуть бути причетні до привласнення 100 млн грн.

Біля Одеси невеликий танкер «Делфі» зазнав аварії через шторм. Спочатку судно знаходилося в акваторії порту «Південний», але ввечері 21 листопада його зірвало з якоря і понесло в бік Одеси. На борту танкера перебували не менше 15 осіб, їх усіх врятували. Екологи заявили, що вміст нафтопродуктів у воді в районі аварії судна перевищує допустиму норму в 53 рази.