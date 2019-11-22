Авария такера у берегов Одессы. Фото: Думская

https://racurs.ua/n129828-glavnye-novosti-za-22-noyabrya-siloviki-ustroili-obyski-v-odesse-v-chernom-more-poterpel.html

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Журналисты программы «Схемы» опубликовали расследование, которое касается руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Расследователи установили, что он за трех разных президентов — Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Виктора Януковича успел поработать как государственный служащий по совместительству, что запрещено рядом различных законов. Руководитель ОП совмещал госслужбу с руководством частной фирмой, также был помощником нардепа и не прекратил адвокатскую деятельность.

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Украина обжаловала решение суда города Павия касательно дела военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива, которого приговорили в Италии к 24 годам заключения за участие в войне на Донбассе. Украина готова применять все правовые инструменты для обеспечения справедливого приговора по делу участника боевых действий.

Сегодня Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура устроили обыски в городском совете Одессы. Силовики изымали документы в департаментах финансов и юридической поддержки, а также обыскивали департамент организации работы мэрии. СМИ писали, что следственные действия касались финансовой помощи, которую город оказывает коммунальному предприятию «Теплоснабжение Одессы». Генпрокуратура также считает, что чиновники Одесской мэрии могут быть причастны к присвоению 100 млн грн.

Возле Одессы небольшой танкер «Делфи» потерпел крушение из-за шторма. Сначала судно находилось в акватории порта «Южный», но вечером 21 ноября его сорвало с якоря и понесло в сторону Одессы. На борту танкера находились не менее 15 человек, их всех спасли. Экологи заявили, что содержание нефтепродуктов в воде в районе аварии судна превышает допустимую норму в 53 раза.