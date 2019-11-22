ГБР объявило в розыск подполковника СБУ. Фото: 5.ua

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Государственное бюро расследований объявило в розыск подполковника Службы безопасности Украины.

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Офицера спецслужбы подозревают в совершении государственной измены, дезертирстве, незаконном приобретении специальных технических средств получении информации, хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба бюро.

Правоохранители установили, что подполковник работал на спецслужбы Российской Федерации. Силовик в интересах страны-агрессора собирал и передавал сведения с ограниченным доступом, в том числе те, что составляют государственную тайну. Чтобы избежать наказания за преступление, злоумышленник в декабре 2017 года пересек украино-белорусскую границу и по сей день не вернулся в Украину.

Сейчас подполковник СБУ объявлен в розыск и, в случае его появления на территории Украины, будет доставлен в суд для избрания меры пресечения, — отметили в ГБР.

В бюро подчеркнули, что уголовное производство против офицера СБУ было начато 5 января 2018 года следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины, а 1 февраля 2019 года дело передали в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины по заявлению Национального антикоррупционного бюро внесло бывшего владельца VAB банка Олег Бахматюка в перечень лиц, скрывающихся от власти.