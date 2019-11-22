Компания Lexus показала свой первый электрокар (ФОТО)https://racurs.ua/n129826-kompaniya-lexus-pokazala-svoy-pervyy-elektrokar-foto.htmlРакурс
Компания Lexus (Лексус) на автосалоне в Гуанчжоу представила свой первый полностью электрический автомобиль.
Новинка получила название UX 300e. Машина оснащена электромотором мощностью 204 л. с. на передней оси. Автопроизводитель оснастил кроссовер батарейным блоком емкостью 54,3 кВт-ч, что позволило сделать хороший запас хода машины. На одном заряде электрокар сможет проехать 400 км по циклу NEDC. Об этом 22 ноября сообщает Global Toyota.
Электрокаром от «Лексус» можно управлять с помощью специального мобильного приложения, которое позволит отслеживать остаток хода, время окончания зарядки, удаленно управлять климатической системой и подогревом кресел.
Ожидается, что авто Lexus UX 300e будет продаваться в Европе и Китае в 2020 году. На рынке Японии новинка выйдет в 2021 году. Цена полностью электрического авто от «Лексус» пока не раскрывается.
Напомним, Hyundai показал автолюбителям дебютный тизер концепта 45 EV, который питается от электросети и выполнен в стиле моделей 1970 годов. Автопроизводитель отмечает, что их новая разработка станет «символической вехой для будущего дизайна электромобилей».