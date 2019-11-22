ДТП в Киеве с участием Porsche. Фото: «Киев оперативный»

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Дорожно-транспортное происшествие на улице Старонаводницкой в Киеве устроила 19-летняя девушка.

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Именно юная дама находилась за рулем Porsche, который сегодня снес светофор, отбойник, протаранил ВАЗ и Volkswagen, едва не задавил коммунальщиков и после этого перевернулся, и загорелся. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Во время общения с женщиной патрульные обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Прибор «Драгер» показал результат 1,43 промилле. Предварительно установлено, что женщина не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие, в результате чего ее авто перевернулось.

Сообщество «Киев Оперативный» в Facebook заявило, что им удалось идентифицировать нетрезвую даму, которая была за рулем «Порше». По информации сообщества — это Владислава Евтягина 2000 года рождения.

Отмечается, что сразу после аварии на место происшествия прибыли друзья виновников ДТП на элитном автомобиле. Они сняли номерные знаки с Porsche и пытались откупиться за 100 долл. от владельца «Лады», которая тоже стала участником ДТП.

Напомним, 22 ноября на улице Старонаводницкой в Киеве произошла масштабная ДТП. Водитель Porsche не справился с управлением и на полном ходу вылетел на тротуар. Автомобиль протаранил 14 м дорожного ограждения, а также снес 20 м направляющего пешеходного ограждения. Чудом в результате аварии не пострадавшей коммунальщики, которые работали рядом.

После этого автомобиль перевернулся и вспыхнул. На помощь пришли работники коммунального предприятия, которые потушили пожар и вытащили из пылающего джипа людей.