ДТП у Києві за участю Porsche. Фото: «Київ оперативний»

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Дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Старонаводницькій в Києві влаштувала 19-річна дівчина.

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Саме юна пані перебувала за кермом Porsche, який сьогодні зніс світлофор, відбійник, протаранив ВАЗ і Volkswagen, ледь не задавив комунальників і після цього перекинувся і загорівся. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції Києва.

Під час спілкування з жінкою патрульні виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Прилад «Драгер» показав результат — 1,43 проміле. Попередньо встановлено, що жінка не впоралася з керуванням та скоїла наїзд на перешкоду, в результаті чого її авто перевернулося.

Спільнота «Київ Оперативний» у Facebookзаявила, що їй вдалося ідентифікувати нетверезу пані, яка була за кермом «Порше». За інформацією спільноти — це Владислава Євтягіна 2000 року народження.

Зазначається, що відразу після аварії на місце події прибули друзі винуватців ДТП на елітному автомобілі. Вони зняли номерні знаки з Porsche та намагалися відкупитися за 100 дол. від власника «Лади», яка теж стала учасником ДТП.

Нагадаємо, 22 листопада на вулиці Старонаводницькій у Києві сталася масштабна ДТП. Водій Porsche не впорався з керуванням і на повному ходу вилетів на тротуар. Автомобіль протаранив 14 м дорожньої огорожі, а також зніс 20 м направляючої пішохідного огорожі. Дивом внаслідок аварії не постраждалої комунальники, які працювали поруч.

Понівечений автомобіль перекинувся і спалахнув. На допомогу прийшли працівники комунального підприємства, які загасили пожежу та витягнули з палаючого джипа людей.