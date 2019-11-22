Олена Зеркаль. Фото: Iryna Gerashchenko в Facebook

https://racurs.ua/ua/n129824-arbitrajnyy-trybunal-v-gaazi-zminyv-nazvu-morskoyi-spravy-ukrayiny-proty-rosiyi-zerkal.html

Ракурс

Арбітражний трибунал в Гаазі вказав у назві справи України проти Російської Федерації факт затримання трьох українських кораблів та членів їх екіпажів у Керченській протоці.

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Сьогодні суд оприлюднив перший процедурний наказ, яким затверджено правила призначення, регламент та графік роботи Арбітражу. Справа отримала назву «Спір щодо затримання трьох українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів». Про це 22 листопада повідомила заступник глави МЗС Олена Зеркаль на власній сторінці у Facebook.

Для нас було дуже важливо зафіксувати в назві не лише порушення Росією норм міжнародного права, але і відобразити, що цей спір стосується наших моряків, які провели 9 місяців у в’язниці. І Арбітраж нас почув. Позитивом можна вважати і те, що РФ не вдалося затягнути нас і Арбітраж у тривалий та багатоступеневий процес, — йдеться в повідомленні.

За словами Зеркаль, Київ повинен подати свій меморандум за півроку, але може зробити це і раніше. Російська сторона матиме три місяці з дня подачі меморандуму Україною, щоб скористатись своїм правом і висловити заперечення щодо юрисдикції.

Крім того, російська сторона в праві прокоментувати заперечення росіян і може попросити Арбітраж відхилити ці заперечення. Також суд в Гаазі повинен визначити, чи є підстави для розділення процесу на дві стадії (юрисдикційну та по суті) та прийняти рішення щодо подальших стадій розгляду справи.

У разі прийняття рішення щодо розділення процесу на дві стадії Україна отримає три місяці на підготовку відповіді на російські заперечення. Якщо розділення не відбудеться, то росіяни будуть змушені подати свій контрмеморандум протягом шести місяців від дати винесення Арбітражем рішення про відхилення розгляду попередніх заперечень Росії на юрисдикційній стадії.

Нагадаємо, Олена Зеркаль заявляла, що Росія хоче зробити максимально закритими слухання Арбітражного трибуналу в Гаазі у справі про захоплення в листопаді минулого року кораблів ВМС України та членів їхніх екіпажів