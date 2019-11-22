Генпрокурор Руслан Рябошапка. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n129823-masshtabni-obshuky-v-odesi-prokuror-genprokuratury-prychetnyy-do-korupciynyh-shem-video.html

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Сьогоднішні обшуки в Одесі пов’язані з трьома кримінальними провадженнями.

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Слідчі дії стосуються розкрадання грошей чиновниками міської ради, корупції в Адміністрації морських портів та вимагання грошей і землі в курортному селищі Затока. Про це 22 листопада заявив генпрокурор Руслан Рябошапка, повідомила прес-служба ГП.

За його словами, у Затоці вимагали кошти у одного з чиновників, ситуація була пов’язана з вимогою виділення земельних ділянок особам, які не мали на це права.

Рябошапка стверджує, що до вимагання був причетний один з прокурорів Генеральної прокуратури України.

Нагадаємо, 22 листопада співробітники Генеральної прокуратури і Служби безпеки України проводили обшуки на території об'єктів в Одесі. Слідчі дії тривали в мерії, департаментах міської ради та порту.

Правоохоронці викрили фінансову оборудку при реконструкції причалу № 7. Слідчі підрахували, що державі заподіяно понад 54 млн грн збитків. Виявилося, що кошти перераховували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а роботи фактично виконані не були.