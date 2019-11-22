Генпрокурор Руслан Рябошапка. Фото: liga.net

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Сегодняшние обыски в Одессе связаны с тремя уголовными производствами.

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Следственные действия касаются хищения денег чиновниками городского совета, коррупции в Администрации морских портов и вымогательства денег и земли в курортном поселке Затока. Об этом 22 ноября заявил генпрокурор Руслан Рябошапка, сообщила пресс-служба ГП.

По его словам, в Заливе требовали средства у одного из чиновников, ситуация была связана с требованием выделения земельных участков лицам, которые не имели на это права.

Рябошапка утверждает, что к вымогательству причастен один из прокуроров Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, 22 ноября сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины проводили обыски на территории объектов в Одессе. Следственные действия продолжались в мэрии, департаментах городского совета и порта.

Правоохранители разоблачили финансовую аферу при реконструкции причала № 7. Следователи подсчитали, что государству нанесен ущерб на сумму свыше 54 млн грн. Оказалось, что средства перечисляли на счета предприятий с признаками фиктивности, а работы фактически выполнены не были.