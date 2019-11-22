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Астрономы показали, как выглядит Млечный путь в низкочастотных радиоволнах. Фото: Млечный путь
Астрономы показали, как выглядит Млечный путь в низкочастотных радиоволнах (ФОТО)https://racurs.ua/n129814-astronomy-pokazali-kak-vyglyadit-mlechnyy-put-v-nizkochastotnyh-radiovolnah-foto.htmlРакурс
Млечный путь астрономы показали так, как его воспринимал бы человеческий глаз в низкочастотной радиоволне. Снимки опубликовали на сайте центра ICRAR.
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Большая часть электромагнитного излучения в космосе имеет большую длину волны и низкую частоту. Они не воспринимаются человеческим глазом. Получается, что ночное небо для человека выглядит как картинка без части красок. Чтобы это исправить, астрономам пришлось провести исследование, передает ХАЙТЕК информацию с сайта Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR).
Ученые из ICRAR с помощью телескопа Murchison Widefield Array (MWA) создали изображение Млечного пути в диапазоне 72−231 МГц. Его радиус составил около двух минут, что примерно соответствует радиусу обзора глаза человека.
Красным цветом помечены области, которые излучают радиоволны самой низкой частоты. Зеленым — средней частоты, синим — высокой.
На снимках можно увидеть несколько сверхновых. Они визуализируются как яркие сферы, а также области активного звездообразования. Золотые нити означают мощные магнитные поля.
Напомним, что несколько дней назад ученые американского аэрокосмического агентства NASA показали место появления звезд. Астрономы подтвердили свою теорию соответствующим фото.
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