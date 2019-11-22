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Астрономи показали, як виглядає Чумацький шлях в низькочастотних радіохвилях. Фото: Чумацький шлях
Астрономи показали, як виглядає Чумацький шлях в низькочастотних радіохвилях (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n129814-astronomy-pokazaly-yak-vyglyadaie-chumackyy-shlyah-v-nyzkochastotnyh-radiohvylyah-foto.htmlРакурс
Чумацький шлях астрономи показали так, як його сприймало би людське око в низькочастотній радіохвилі. Знімки опублікували на сайті центру ICRAR.
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Більша частина електромагнітного випромінювання в космосі має велику довжину хвилі і низьку частоту. Вони не сприймаються людським оком. Виходить, що нічне небо для людини виглядає як картинка без частини фарб. Щоб це виправити, астрономам довелося провести дослідження, передає ХАЙТЕК інформацію з сайту Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень (ICRAR).
Вчені з ICRAR за допомогою телескопа Murchison Widefield Array (MWA) створили зображення Чумацького шляху в діапазоні 72−231 МГц. Його радіус склав близько двох хвилин, що приблизно відповідає радіусу огляду ока людини.
Червоним кольором позначені області, які випромінюють радіохвилі найнижчою частоти. Зеленим — середньої частоти, синім — високою.
На знімках можна побачити кілька наднових. Вони візуалізуються як яскраві сфери, а також області активного зореутворення. Золоті нитки позначають потужні магнітні поля.
Нагадаємо, що кілька днів тому вчені американського аерокосмічного агентства NASA показали місце появи зірок. Астрономи підтвердили свою теорію відповідним фото.
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