Астрономи показали, як виглядає Чумацький шлях в низькочастотних радіохвилях. Фото: Чумацький шлях

https://racurs.ua/ua/n129814-astronomy-pokazaly-yak-vyglyadaie-chumackyy-shlyah-v-nyzkochastotnyh-radiohvylyah-foto.html

Ракурс

Чумацький шлях астрономи показали так, як його сприймало би людське око в низькочастотній радіохвилі. Знімки опублікували на сайті центру ICRAR.

Loading...

Більша частина електромагнітного випромінювання в космосі має велику довжину хвилі і низьку частоту. Вони не сприймаються людським оком. Виходить, що нічне небо для людини виглядає як картинка без частини фарб. Щоб це виправити, астрономам довелося провести дослідження, передає ХАЙТЕК інформацію з сайту Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень (ICRAR).

Вчені з ICRAR за допомогою телескопа Murchison Widefield Array (MWA) створили зображення Чумацького шляху в діапазоні 72−231 МГц. Його радіус склав близько двох хвилин, що приблизно відповідає радіусу огляду ока людини.

Червоним кольором позначені області, які випромінюють радіохвилі найнижчою частоти. Зеленим — середньої частоти, синім — високою.

На знімках можна побачити кілька наднових. Вони візуалізуються як яскраві сфери, а також області активного зореутворення. Золоті нитки позначають потужні магнітні поля.

Нагадаємо, що кілька днів тому вчені американського аерокосмічного агентства NASA показали місце появи зірок. Астрономи підтвердили свою теорію відповідним фото.