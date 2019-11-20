NASA показало місце появи зірок, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n129685-nasa-pokazalo-misce-poyavy-zirok-foto.html

Ракурс

Скупчення галактик назвали «розплідником» зірок.

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Вчені американського аерокосмічного агентства NASA підтвердили теорію відповідним фото. Знімок опубліковано на Instagram-сторінці організації.

Довгий час астрономи припускали, що існує скупчення галактик, в ядрі якого народжується велика кількість зірок. Докази цієї версії не були знайдені.

Нове фото підтверджує думку про швидке формування зірок. На думку астрофізиків, це може бути пов’язане зі зниженням ефективності чорної діри, яка розміщена у центрі. У цьому унікальному скупченні, струмені з центральної чорної діри ніби допомагають процесу утворенню зірок.

Скупчення галактик — структури в космосі, які утримуються разом гравітацією, що складається з сотень чи тисяч галактик. Ця система вважається однією з найбільших структур у Всесвіті.

Раніше телескоп «Хаббл» зафіксував «спокійну» галактику NGC 3749. Вона знаходиться на відстані 135 млн світлових років від Землі.