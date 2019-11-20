NASA показало место появления звезд, фото: NASA

https://racurs.ua/n129685-nasa-pokazalo-mesto-poyavleniya-zvezd-foto.html

Ракурс

Скопление галактик назвали «питомником» звезд.

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Ученые американского аэрокосмического агентства NASA подтвердили теорию соответствующим фото. Снимок опубликован на Instagram-странице организации.

Долгое время астрономы предполагали, что существует скопление галактик, в ядре которого рождается большое количество звезд. Доказательства этой версии не были найдены.

Новое фото подтверждает мнение о быстром формировании звезд. По мнению астрофизиков, это может быть связано со снижением эффективности черной дыры, расположенной в центре. В этом уникальном образовании, лучи из центральной черной дыры будто помогают процессу образованию звезд.

Скопление галактик — структуры в космосе, которые удерживаются вместе гравитацией, состоящий из сотен или тысяч галактик. Эта система считается одной из крупнейших структур во Вселенной.

Ранее телескоп «Хаббл» зафиксировал «спокойную» галактику NGC 3749. Она находится на расстоянии 135 млн световых лет от Земли.