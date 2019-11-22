Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ГПУ потрясла Одессу: мэрию и порт обыскали из-за хищения бюджетных миллионов, фото: Офис Президента

ГПУ потрусила Одессу: мэрию и порт обыскали из-за хищения бюджетных миллионов (ФОТО)

22 ноя 2019, 17:41
999

Одесский морской порт и мэрия города попали в поле зрения правоохранителей.

Loading...

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски на территории объектов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Разоблачены финансовую сделку при реконструкции причала № 7. По данным следствия, государству причинено более 54 млн грн убытков. Средства перечисляли на счета предприятий с признаками фиктивности. Соответствующие работы фактически не выполнены.

ГПУ потрусила Одессу: мэрию и порт обыскали из-за хищения бюджетных миллионов, фото ГПУ

ГПУ потрусила Одессу: мэрию и порт обыскали из-за хищения бюджетных миллионов, фото ГПУ

Продолжается досудебное расследование, проводится комплекс розыскных и следственных действий. Их цель — установление всех обстоятельств совершения преступления и привлечения к ответственности.

Генпрокуратура также считает, что чиновники Одесской мэрии могут быть причастны к присвоению 100 млн грн. Чиновников горсовета подозревают в сговоре с коммерческими структурами. Они могли искусственно создали кредитную задолженность коммунального предприятия перед банковским учреждением.

Ранее Антикоррупционная прокуратура начала расследовать данные СМИ о случаях взяточничества в Верховной Раде. Речь идет о расследовании информации, в которой говорится о получении 30 тыс. долл. взятки за голосование против принятия законопроекта о ликвидации коррупционных схем с объектами недвижимости.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
Новости
Последние новости
Показать больше