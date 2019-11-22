ГПУ потрусила Одесу: мерію і порт обшукали через розкрадання бюджетних мільйонів, фото: Офіс Президента

https://racurs.ua/ua/n129816-gpu-potrusyla-odesu-meriu-i-port-obshukaly-cherez-rozkradannya-budjetnyh-milyoniv-foto.html

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Одеський морський порт і мерія міста потрапили у поле зору правоохоронців.

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Співробітники Генеральної прокуратури і Служби безпеки України (СБУ) проводять обшуки на території об'єктів. Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

Викрито фінансову оборудку при реконструкції причалу № 7. За даними слідства, державі заподіяно понад 54 млн грн збитків. Кошти перераховували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Відповідні роботи фактично не виконані.

Триває досудове розслідування, проводиться комплекс розшукових та слідчих дій. Їх мета — встановлення всіх обставин вчинення злочину та притягнення до відповідальності.

Генпрокуратура також вважає, що посадовці Одеської мерії можуть бути причетні до привласнення 100 млн грн. Чиновників міськради підозрюють у змові з комерційними структурами. Вони могли штучно створили кредитну заборгованість комунального підприємства перед банківською установою.

Раніше Антикорупційна прокуратура почала розслідувати дані ЗМІ щодо випадків хабарництва в Верховній Раді. Йдеться про розслідування інформації, в якій йдеться про одержання 30 тис. дол. хабара за голосування проти ухвалення законопроекту про ліквідацію корупційних схем із об'єктами нерухомості.