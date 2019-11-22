Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Повітряна контрабанда: з Кривого Рогу в РФ на безпілотнику переправляли канабіс. Фото: дрон

Повітряна контрабанда: жителі Кривого Рогу на безпілотнику переправляли наркотики до РФ (ФОТО)

22 лис 2019, 17:34
999

Контрабанда наркотиків за допомогою безпілотного літального апарату здійснювалася жителями Кривого Рогу на територію РФ.

Loading...

Розфасовка і безпосередня переправа відбувалася поблизу лінії державного кордону в Сумській області, куди підозрювані прибували на автомобілі. Для транспортування товару ділки прикріпляли пакетики з каннабісом до дрону. Замовники з Росії очікували товар на своєму боці кордону, інформує прес-центр СБУ на своїй сторінці в Facebook.

Затримання наркоторговців відбулося під час відправлення чергової партії товару. Вони хотіли перевезти до РФ 5 кг канабісу.

За контрабанду наркотиків затриманим зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Повітряна контрабанда: з Кривого Рогу в РФ на безпілотнику переправляли канабіс. Фото: СБУ

Повітряна контрабанда: з Кривого Рогу в РФ на безпілотнику переправляли канабіс. Фото: СБУ

Нагадаємо, що легалізація медичного канабісу в Україні може відбутися найближчим часом. Питанням займаються в президентській фракції «Слуга народу», де готують відповідний законопроект.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше