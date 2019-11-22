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Повітряна контрабанда: з Кривого Рогу в РФ на безпілотнику переправляли канабіс. Фото: дрон
Повітряна контрабанда: жителі Кривого Рогу на безпілотнику переправляли наркотики до РФ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n129810-povitryana-kontrabanda-z-kryvogo-rogu-v-rf-na-bezpilotnyku-perepravlyaly-kanabis-foto.htmlРакурс
Контрабанда наркотиків за допомогою безпілотного літального апарату здійснювалася жителями Кривого Рогу на територію РФ.
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Розфасовка і безпосередня переправа відбувалася поблизу лінії державного кордону в Сумській області, куди підозрювані прибували на автомобілі. Для транспортування товару ділки прикріпляли пакетики з каннабісом до дрону. Замовники з Росії очікували товар на своєму боці кордону, інформує прес-центр СБУ на своїй сторінці в Facebook.
Затримання наркоторговців відбулося під час відправлення чергової партії товару. Вони хотіли перевезти до РФ 5 кг канабісу.
За контрабанду наркотиків затриманим зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що легалізація медичного канабісу в Україні може відбутися найближчим часом. Питанням займаються в президентській фракції «Слуга народу», де готують відповідний законопроект.
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