Повітряна контрабанда: з Кривого Рогу в РФ на безпілотнику переправляли канабіс. Фото: дрон

https://racurs.ua/ua/n129810-povitryana-kontrabanda-z-kryvogo-rogu-v-rf-na-bezpilotnyku-perepravlyaly-kanabis-foto.html

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Контрабанда наркотиків за допомогою безпілотного літального апарату здійснювалася жителями Кривого Рогу на територію РФ.

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Розфасовка і безпосередня переправа відбувалася поблизу лінії державного кордону в Сумській області, куди підозрювані прибували на автомобілі. Для транспортування товару ділки прикріпляли пакетики з каннабісом до дрону. Замовники з Росії очікували товар на своєму боці кордону, інформує прес-центр СБУ на своїй сторінці в Facebook.

Затримання наркоторговців відбулося під час відправлення чергової партії товару. Вони хотіли перевезти до РФ 5 кг канабісу.

За контрабанду наркотиків затриманим зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що легалізація медичного канабісу в Україні може відбутися найближчим часом. Питанням займаються в президентській фракції «Слуга народу», де готують відповідний законопроект.